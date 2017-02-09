Украина

Президент Стали Вардан Исраелян ответил на ряд вопросов клубной пресс-службы.

Сталь сейчас готовится ко второй части сезона с новым тренером Леонидом Кучуком.

"Я думаю, что изменения видны невооруженным глазом. Игра, которую показывала Сталь в чемпионате и сейчас – две большие разницы и явно в пользу нынешней. Считаю, что эти изменения — непосредственная заслуга Леонида Кучука", — цитирует Исраеляна клубная пресс-служба.

"Раз мы пригласили на должность главного тренера Леонида Кучука, значит у нас были определенные ожидания от сотрудничества с этим специалистом. Рад, что они сразу начали воплощаться в жизнь".

"Для меня результат важен всегда. Зачем выходить на поле без желания победить? Если команда не будет стремиться победить в спарринге, ничего хорошего ее не ожидает и в официальных играх", — отметил президент.

"Думаю, что составе команды лучше спросить у главного тренера. Радует, что те футболисты, которые есть в команде, соответствуют требованиям Леонида Станиславовича. Значит, есть все предпосылки для того, чтобы с этим составом добиться больших побед".

"Я не знаю откуда появились слухи о том, что Сталь вторую часть сезона проведет на Днепр-Арене. На самом деле ситуация несколько иная. По регламенту команда премьер-лиги должна заявлять не только основной стадион, но и резервный. Бывают различные форс-мажорные ситуации, от которых никто не застрахован. Мы пришли к мысли, что целесообразно нам будет заявить как резервный стадион Днепр-Арену. Мы прекрасно понимаем, что это родной стадион ФК Днепр и никто не претендует на то, чтобы зайти в их дом. Если позже по каким-то причинам Днепр не будет играть на своей арене, мы снова поднимем этот вопрос и решим – стоит ли нам переезжать с Метеора на Днепр-Арену. В настоящий момент никаких договоренностей о том, что мы будем принимать своих соперников на Днепр-Арене, не существует", — заявил Исраелян.