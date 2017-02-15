Украина

Фанатское движение харьковского Металлиста выразило протест против проведения домашних матчей донецкого Шахтера на ОСК Металлист.

Напомним, что в конце январе Горняки договорились о том, что до конца 2017 года все свои домашние матчи будут проводить на домашней арене Металлиста.

Против такого развития событий посредством своей официальной страницы в Facebook высказались ультрас харьковского клуба.

Текст, размещенный в соцсети фанатами Металлиста, без правок приведен ниже.

"В силу того, что тема переезда ФК "Шахтер" активно мусолится в СМИ в последнее время, мы решили расставить точки над і с нашей колокольни. Вопросов задают много, поэтому и текст не маленький.

Во время революции ультрас принимали самое активное участие в свержении диктаторского режима и, как следствие, оказались под ударом. И если в Киеве и на западе страны фанаты чувствовали себя относительно безопасно, то Крым и восток имел изначально более агрессивную к патриотам среду.

Гнилая мусорская система слила антимайдану (который позже трансформировался в орды сепаратистов) все базы данных на активных посетителей трибун, которые мусорские шныри собирали годами и особо активно перед Евро 2012. И если для представителей правобережной Украины все "неприятности" ограничились лишь копированием списка в интернете, то крымские и донбасские орки пошли дальше и начали работать адресно. Начиная от объявлений на подъездах в стиле "ваш сосед фашист" и заканчивая выдергиванием для более плотного общения. Некоторые из наших знакомых и коллег по цеху буквально на десятки минут разминулись с зондеркомандой, отправленной по их душу.

Парни выходили в тотально вражеской атмосфере на защиту проукраинских митингов, уже тогда теряли своих соратников, выходили и идеи свои не предали. Позже отправлялись добровольцами в АТО. И часто, не зная друг друга лично, только по татуировкам с гербом клуба парни понимали, что воюют вместе с коллегами по цеху из оккупированного Донецка, Луганска, Крыма. Парни со стальными яйцами. О таких представителях донецких ультрас мы в принципе не можем говорить и думать плохо. Безоговорочная поддержка и уважение с нашей стороны гарантированы. Каждый из них — человек с большой буквы.

Естественно, среди симпатиков Шахтера были и простые люди, которые не являлись представителями активного фанатского движения. И эти люди так же что-то пытались изменить в своем городе и выходили на митинги в поддержку единства страны. Этих людей не так много, но их заслуги однозначно заслуживают уважения.

Из аргументов "за" это и всё. Все, что мы хоть как-то хотели учитывать, обсуждая вопрос об отношении к переезду. А вот аргументов "против" было гораздо больше. Итак, по порядку:

1. Немного отступая от главного вопроса темы, комментарий о словах Палкина "Я лично встречался с ультрас "Металлиста". Мы обговорили все интересующие нас вопросы. Я заручился их поддержкой". Встреча была организована по просьбе донецкого клуба. После слов Палкина о том, какой Ахметов молодец и как он геройски спасает страдающее население Донбасса своей гуманитаркой, мы поняли, что, если человек считает допустимым впаривать такое, то смысла разговаривать дальше нет. Где в нашем разговоре он увидел "заручение поддержки", для нас до сих пор остается загадкой.

2. Ахметов. Об этом персонаже все и так знают более чем достаточно, пережевывать его биографию опять у нас нет ни малейшего желания. Горы трупов, украденные миллиарды, деградация экономики всего государства, отстроенная коррупционная система в масштабах всей страны и орки на востоке Украины — отличная иллюстрация высоких человеческих и профессиональных качеств.

3. Игроки. Ну как минимум, в воюющей стране, где жителям банально нечем платить за коммунальные услуги, все эти "золотые мальчики" на поле (как свои, так и гастарбайтеры), получающие миллионы, выглядят неуместно. Получающие миллионы, которые их хозяин спиздил у этих же жителей. И сверхплатежи за отопление и горячую воду пойдут в карман этого же хозяина. Как-то не совсем справедливо, не находите?

Отдельно стоит отметить типа украинцев в составе. "Типа" потому что они нихуя не украинцы, а проститутки в бутсах. То гимн они принципиально не поют, то с сепаратистами "случайно" фотографируются, то искренне недоумевают "зачем каратели шахтеров бомбят, там же русских нет", то вдруг войны у них нет, а всего лишь "гражданский конфликт".

4. Администрация клуба. Это отдельный пункт, который можно назвать "донецкое управленческое чудо". Хозяин жизни (из второго пункта) десятилетиям был единственным и неизменным правителем Донбасса. Там годами культивировалась какая-то фантастическая идея об "исключительности" жителей этого региона. "Донбасский особый менталитет", "Донбасс не поставить на колени", "Донбасс всю страну кормит" и прочий мусор прочно вбивался в головы местному стаду. При чем все вбивалось весьма прямо и без вариантов инакомыслия. Ребята вышли из 90-х и решали вопросы прямо и наверняка.

Но такой подход дал сбой в контексте футбола. Когда "хозяева жизни" обратили внимание на местных ультрас (середина-конец) нулевых, то не нашли ничего более умного, как своенравную и склонную к вольнодумству группу соотечественников выжить со стадиона. В итоге дали команду "фас" и шестерки в погонах дружно побежали портить жизнь фанатам, заводить уголовные дела, рисовать не совсем радужные перспективы и т.д. Чтобы неповадно было что-то там свое кричать на трибуне или пиротехнику жечь.

Стоить отметить, что в то время в Украине были весьма напряженные отношения между фанатами, хозяевами клубов и милицией. Но до подобного додумались лишь в Донецке.

В итоге в ближайшем времени все происходящее на трибунах в Донецке превратилось в унылое говно. Ряженый фан-сектор ходил как на работу "отмахать флагом", пролетариат в унисон трещал семечками, а латиносы отрабатывали свои миллионы на поле. Потом неоднократно слышали от первых лиц нашего клуба, как вся эта ахметовская шайка поражалась атмосфере на наших матчах и восхищалась уровнем поддержки. Ведь в Донецке не было такого и близко. Потому что тупой бандитский подход оказался как "помочиться в колодец из которого пьешь".

Возрождение ультрас движения в Донецке началось незадолго до революции, но набрать обороты, которые позволили бы остановить сепаратистскую заразу уже было нереально.

Так же ахметовские менеджеры активно придерживаются философии "саранчи". В футбольных вопросах так точно. После их приезда в Запорожье, местный клуб был вынужден съехать со своего стадиона. После их появления во Львове, они во все дыры начали засовывать свой клуб, что там сейчас вздыхают с облегчением после их отъезда. После первого матча в Харькове эти дельцы начали бомбардировать смс-рассылкой всех, кто был на их игре и всех, кто был в базе ФК "Металлист". А недавно заключенный договор с ОСК "Металлист" в одной из редакций имел формулировки, запрещающие играть кому-либо на стадионе, кроме Шахтера. Вроде бы эти пункты изменили, так ли это, увидим в будущем.

Ну и отдельную пятерочку можно поставить администрации клуба за их особый вклад в пропаганду патриотизма. Заставлять игрока удалять фото из госпиталя со словами благодарности украинский солдатам — это как минимум пособничество оккупантам.

5. Публика на трибунах. Во время активной стадии Майдана, когда Шахтер еще проводил свои матчи в Донецке, очень отчетливо весь стадион высказывал свою поддержку собакам Януковича. Заряд "Беркут" неоднократно мусолили антиукраинские СМИ и российская пропаганда. Далеко не один работник клуба открыто высказывал поддержку сепаратистам. Сейчас в Харькове сотни тысяч переселенцев с Донбасса, значительная часть из них, мягко говоря, не особо патриотически настроена. А на фоне тотальных проёбов нашей власти, то им и мозги промывать не надо, уже все и так сделано руками "реформаторов".

Велика вероятность, что вся эта бесовщина опять начнет с радостью концентрироваться в одном месте и принимать какие-то организованные формы. Уже в интернете мелькают сообщения, о поездках "вольных жителей новороссии" в Харьков на матчи. Естественно все будут притворяться мирными овечками. В начале. Пока не почувствуют силу. А потом "здравствуй, хнр" и все по новой.

Вот и получается, что в наше время тотального и беспринципного блядства, пидоры старые договорились с пидорами новыми и заказывают музыку. Хорошо, сука, устроились, "хозяева жизни".

Получается, что приходится выбирать между "типа никого не обидеть и пустить мародеров" или "слать всех нахуй и активно противостоять". Ну всем же понятно, что мы пацифизмом не страдаем?)

Ультрас Шахтера бойцы и пожертвовать ради будущего страны — это поступок настоящего мужчины. Мы готовы и будем всячески их поддерживать, и мы уверены, что наша позиция будет принята и понята.

Здравомыслящий человек из Донецка прекрасно понимает, кто один из основных виновников его вынужденного трехлетнего "туризма". Прикрываясь украинским футболом нечисть пытается манипулировать нами. Важным дядям похуй на футбол как спорт, это для них лишь способ меряться и тешить самолюбие.

Вряд ли тот футбол, который мы привыкли видеть, ближайшее время появится в стране. Нереально как бы совсем. Но мы есть такие, какие мы есть. И мы выполнили свою миссию в 14м году на Майдане, выполняем ее на передовой и, судя по всему, еще совсем не время расслабляться. Мы войдем в историю, как одни из самых активных борцов с олигархическо-бандитским режимом. А вся эта нечисть удавится своими золотыми батонами и вспоминать о них будут лишь с презрением и проклятиями".