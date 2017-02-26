Мяч Факундо Феррейры в концовке поединка позволил Шахтеру праздновать волевую победу над Ворсклой — 2:1.
Football.ua
26 февраля 2017, 18:55
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Шахтер – Ворскла 2:1
Голы: Коваленко, 64, Феррейра, 90 — Хлебас, 27
Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Бернард (Тайсон, 46), Марлос (Зубков, 94), Коваленко (Феррейра, 67) – Бланко-Лещук.
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок —Ткачук, Кравченко — Одарюк, Шарпар (Заричнюк, 82), Мякушко (Кунев, 63) — Хлебас.
Предупреждения: Коваленко, Феррейра – Шуст, Заричнюк
Удаление: Заричнюк, 90+2