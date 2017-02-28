Украина

Главная спортивная арена страны НСК "Олимпийский" готова открыть весеннюю часть футбольного сезона.

Начальник агрономического отдела Максим Стельмах рассказал пресс-службе НСК "Олимпийский", на сколько готов газон для принятия матча Динамо - Олимпик.

"Наше поле хорошо перезимовало благодаря натуральному снежном покрытию. Мы уже "разбудили" наш газон и провели все необходимые процедуры для физической готовности поля. Сейчас осталась финальная стадия — косметическая, а именно "укатки" и внесения удобрений. Могу заверить, что мы готовы принять наш первый матч в этом году", — заявил Стельмах.

Уже в эту субботу, 4 марта, в 17:00, на Олимпийском состоится матч 20-го тура Премьер-лиги между Динамо и Олимпик.