Украина

Полузащитник стал свободным агентом и может сам выбрать себе клуб для продолжения карьеры.

Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское Динамо, получил статус свободного агента.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, контракт между игроком и Динамо Киев был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, Артем заключил контракт с Динамо в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за наш клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.

Отметим, по информации Football.ua, Артем Громов продолжит карьеру в России.