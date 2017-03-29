Украина

Черноморец принял участие в 18-й генеральной ассамблее Ассоциаций европейских клубов.

В Афинах 27-28 марта прошла 18-я генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ЕСА). В ней принял участие Черноморец в составе генерального директора одесского клуба Сергея Керницкого и вице-президента Алексея Климова. Всего в Грецию прибыли представители 155 клубов—членов ЕСА. Среди украинских участников ЕСА генеральную ассамблею в Греции посетили Черноморец и Шахтер.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти подчеркнул тот факт, что Лига Чемпионов и Лига Европы останутся открытыми для клубов всех ассоциаций, что является ключевым компонентом единства в европейском клубном футболе.

Также была предтавилена возможность для рассмотрения и анализа утвержденной реформы клубной конкуренции для цикла 2018−2021 годов.

"Реформа клубных соревнований — это без сомнения очень хорошая новость для всех клубов в Европе. Весь футбол континента выиграет от этой реформы. Она сделает Лигу чемпионов более эмоциональной и сильной, чем когда-либо прежде. Я убежден, что мы найдем хорошее решение также для 2021−2024 годов, которое еще больше подчеркнет наше единство", — приводит слова председателя ЕСА Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт Черноморца.

Отметим, что следующая генеральная ассамблея ЕСА пройдет в сентябре 2017 года в Женеве.