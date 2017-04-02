Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины между Карпатами и Сталью.
fckarpaty.lviv.ua
02 апреля 2017, 17:50
Подопечные Олега Дулуба в родных стенах обыграли Сталь благодаря двум точным выстрелам Александра Гладкого (2:0).
Карпаты - Сталь 2:0
Голы: Гладкий, 18 ( с пенальти), 43
Карпаты: Боровик — Лобай, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Матвиенко — Вербный, Чачуа, Худобяк (Хомченко, 82), Ксенз (Грисьо, 13, Гуцуляк, 75) — Гладкий
Сталь: Панькив — Пашаев, Ищенко, Шабанов, Леандро — Карасюк, Каленчук — Васин, Задерака (Мысык, 58), Деул (Стаменкович, 46) — Карикари (Дебелко, 69)
Предупреждения: Грисьо, Мирошниченко, Дитятьев — Карасюк, Карикари, Васин