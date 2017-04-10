Украина

Нападающий Днепра Артем Довбик подвел итоги матча с Карпатами, а также поделился своим мнением относительно будущего своей команды.

В поединке 24-го тура чемпионата Украины днепропетровская команда играла на выезде против Карпат. Встреча закончилась результативной ничьей 2:2. Оба мяча днепропетровской команды забил Довбик.

"Всем спасибо за поздравления, в Днепре это мой первый дубль. Но радость от такого события не слишком велика. Игра нам давалась, мы хотели победить, и в конце поединка у нас был великолепный шанс добиться желаемого, но, к сожалению, не получилось", — цитирует форварда официальный сайт клуба.

"С Днепра снимают очки, поэтому наставники попросили не обращать внимания на турнирную таблицу, а проявлять себя с наилучшей стороны, играть в свое удовольствие. Безусловно, мы стараемся добиваться максимального результата, и кое-что у нас получается. На это нас настраивает и Дмитрий Станиславович Михайленко, который говорит, что нам нужно стремиться к победам, ведь так команда и каждый футболист в отдельности будут быстрее расти в профессиональном плане".

"Думаю, в матче с Карпатами мы должны были побеждать. По крайней мере, по голевым моментам мы превзошли оппонента".

"Наверное, если Днепр вылетит в первую лигу, то будет сложно сохранить костяк коллектива. Вероятно, многим игрокам предложат перейти в другие команды. Но хочется надеяться, что такого не произойдет", — добавил Артем.

После 24-х сыгранных туров Днепр занимает 11-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 11 очков.