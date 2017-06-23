Нападающий Юрий Коломоец покинул венгерский МТК и вернулся в Украину.
Юрий Коломоец (слева), фк ворскла
23 июня 2017, 14:24
Как информирует официальный сайт Ворсклы, сегодня Коломоец поставил подпись под контрактом с клубом, рассчитанным на один год.
Также в соглашение прописан пункт, согласно которому стороны могут продлить сотрудничество еще на один сезон.
Коломоец покинул Ворсклу в декабре 2016 года и перебрался в венгерский МТК. По итогам сезона команда украинца вылетела из элитного дивизиона.
Ранее полтавчане усилились нападающим Шахтера Владиславом Кулачем.