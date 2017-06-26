Украина

Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко про причетність футбольного агента до викрадення людини.

Вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітник ФФУ викрав автомобіль та людину, погрожуючи їй зброєю.

- Вадиме, скажіть, чи справді Сергій Веселков, якого звинувачують у викраденні людини на Черкащині, є співробітником ФФУ?

- Ні, це не так. Сергій Веселков був сертифікованим футбольним агентом з 2012 року. Потім 2015-го відбулася реформа ФІФА, і футбольні агенти перетворилися на «постійних посередників». Веселков був на екзаменах з переатестації 2015-го у Федерації футболу, проте після того ми його не бачили.

Діяльність як футбольний посередник він не веде, контрактів у нього немає, і хоча ліцензія його дійсна, свідоцтва йому на руки ми не видавали – він просто звідтоді жодного разу не з’явився.

- Можливо, це привід в майбутньому ретельніше ставитися до відбору агентів?

- Ми робимо все згідно процедур. Зараз до комплекту документів необхідно долучати довідку з МВС про відсутність судимості, можливо ми розглянемо зміни процедури, і будемо вимагати ще й довідку з психоневрологічного та наркологічного диспансерів.

Проте головне те, що ми не приймаємо цих людей на роботу. Ліцензія передбачає засвідчення їхніх професійних якостей і відповідності даному роду діяльності. А про співробітників ФФУ на 100% можу сказати, що вони людей не викрадають.