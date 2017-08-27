Украина

Точный удар Дентиньо на 88-й минуте позволил "горнякам" триумфовать над подопечными Юрия Вирта (2:1).

Во Львове новичку элитного дивизиона предстояло пройти проверку боем с действующим чемпионом страны. Команда Юрия Вирта подходила к матчу располагая 9 пунктами, одной из лучших оборон чемпионата и занимала 5 строчку турнирной таблицы. "Горняки" же шли вторыми и имели в своем активе 15 набранных очков.

Верес уже на второй минуте шокировал соперника — Валерий Федорчук получил передачу из глубины, принял мяч и отправил его в ближний угол ворот Андрея Пятова. "Горняки" еще не начали играть, а уже "горели". Позиционная игра у подопечных Фонсеки не особо ладилась. Причиной тому являлась компактная игра противника в обороне.

Основную опасность владениям Бандуры несли дальние удары Марлоса и фланговые навесы Срны. В одном из таких моментов Феррейра после отличной передачи хорвата не смог поразить цель ударом головой. Команда Юрия Вирта сумела сдержать натиск соперника и удержала комфортный счет до перерыва. В атаке у хозяев получалось мало, команда бежала в контрвыпады, но постоянно не хватало завершающего удара.

Вторая половина игры началась с замены в составе гостей — Тайсон занял место Виктора Коваленко. Бразилец ощутимо добавил скорости атакам "горняков", но гол пришел от Марлоса. Полузащитник Шахтера пробил из-за пределов штрафной — мяч зацепил соперника и угодил в ворота Бандуры.

Активней всех в стане хозяев был Михаил Сергийчук. Нападающий Вереса схлестнулся в остросюжетной схватке с Ярославом Ракицким. Много фолили друг против друга исполнители, что привело к желтой карточке для защитника "горняков". А уже через минуту Верес могут забить. Сергийчук подкараулил ошибку Ракицкого и ворвался в штрафную. Отдать на партнера Михаил не успел, поэтому пришлось бить — мяч угодил в штангу.

"Горняки" продолжали наседать на ворота соперника и все же добились своего на 88-й минуте, когда Дентиньо принял мяч после удара Фреда, развернулся и в ближнем бою переиграл Бандуру. Верес уже просто не успел ничего предпринять, поэтому финальный свисток Виталия Романова зафиксировал волевую победу подопечных Фонсеки.

Следующий матч в рамках УПЛ команда Юрия Вирта проведет на выезде против Карпат, а дончане сразятся с Зарей.

Верес — Шахтер 1:2

Голы: Федорчук, 2 — Марлос, 55, Дентиньо, 88

Верес: Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Федорчук — Кобин, Волошинович (Пасич Г., 71), Степанюк — Сергийчук

Шахтер: Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко (Тайсон, 55), Бернард (Бланко-Лещук, 73) — Феррейра (Дентиньо, 84)

Предупреждения: Степанюк, Волошинович — Ракицкий, Марлос, Фред, Тайсон