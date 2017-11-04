Представляем вашему вниманию обзор матча Александрия — Черноморец (0:0).
Фото: Скриншот
04 ноября 2017, 19:42
Матч Александрия — Черноморец завершился сухой ничьей.
Александрия — Черноморец 0:0
Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Стецьков, 75) — Старенький (Чорний, 80), Довгий, Банада — Полярус, Ситало (Кулиш, 71), Грицук
Черноморец: Гутор — Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька — Ндиайе, Политыло (Ваг, 90+4) — Васин, Ковалец, Татарков — Хобленко (Третьяков, 90+3)
Предупреждения: Банада, Чорний — Политыло, Татарков, Люлька, Мартыненко, Ндиайе.