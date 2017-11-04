Матч Александрия — Черноморец завершился сухой ничьей. 

Александрия — Черноморец 0:0

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Стецьков, 75) — Старенький (Чорний, 80), Довгий, Банада — Полярус, Ситало (Кулиш, 71), Грицук

Черноморец: Гутор — Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька — Ндиайе, Политыло (Ваг, 90+4) — Васин, Ковалец, Татарков — Хобленко (Третьяков, 90+3)

Предупреждения: Банада, Чорний — Политыло, Татарков, Люлька, Мартыненко, Ндиайе. 