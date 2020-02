Экс-голкипер сборной Аргентины ударил по спине соперника, но остался безнаказанным

Между собой встречались Сантос Лагуна и Тигрес, где победу добыли хозяева (2:1).

В концовке встречи странными действиями запомнился голкипер Тигрес Нахуэль Гузман: он завладел мячом и вместо того, чтобы обойти соперника и ввести в игру, ударил игрока по спине. За свои действия Гузман не был наказан от арбитра.

What on earth was the goalkeeper doing here?! 🤪pic.twitter.com/4oiUI31BT9