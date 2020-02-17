Экс-голкипер сборной Аргентины ударил по спине соперника, но остался безнаказанным

Нахуэль Гузман совершил странные действия в адрес соперника.
Нахуэль Гузман, фото: Скриншот
17 февраля 2020, 12:49
Между собой встречались Сантос Лагуна и Тигрес, где победу добыли хозяева (2:1).
В концовке встречи странными действиями запомнился голкипер Тигрес Нахуэль Гузман: он завладел мячом и вместо того, чтобы обойти соперника и ввести в игру, ударил игрока по спине. За свои действия Гузман не был наказан от арбитра.
Отметим, что на счету Нахуэля шесть матчей за сборную Аргентины.
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