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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги луганская Заря примет в Запорожье Колос из Коваливки.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Виктора Скрипника. Так, победа луганского коллектива оценивается коэффициентом 1.65. Потенциальный успех коваливского коллектива представлен коэффициентом 4.90.

Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 4.10.

Накануне Заря провела крайне тяжелый поединок Лиги конференций против ЦСКА София, а Колос "лихорадит" после тренерской перестановки. Любители рискованных ставок могут предположить сухой матч и поставить на нулевую ничью с коэффициентом 18.

Матч Заря — Колос состоится в воскресение, 24 октября в 19:30 по киевскому времени.