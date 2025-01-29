Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 каталонська Барселона прийматиме бергамаську Аталанту.

Матч відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні Монжуїк у Барселоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ганса-Дітера Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гол посеред першого тайму (16-30)", представлений показником 3.45.

Коефіцієнтом 1.57 оцінена ймовірність перемоги Барселони за кутовими.

Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні гравця Барселони Рафіньї. На нього можна поставити з показником 2.10.