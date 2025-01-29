Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Георгій Судаков, Getty Images
29 січня 2025, 12:34
У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.
Матч відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майка Тулльберга Фліка. Так, на перемогу Боруссії можна поставити з коефіцієнтом 1.40, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 6.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Більше трьох голів у матчі", представлений показником 1.62.
Коефіцієнтом 1.82 оцінена ймовірність перемоги Шахтаря за кількістю попереджень.
Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні гравця Шахтаря Георгія Судакова. На нього можна поставити з показником 6.00.