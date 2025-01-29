Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.

Матч відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майка Тулльберга Фліка. Так, на перемогу Боруссії можна поставити з коефіцієнтом 1.40, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 6.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Більше трьох голів у матчі", представлений показником 1.62.

Коефіцієнтом 1.82 оцінена ймовірність перемоги Шахтаря за кількістю попереджень.

Також пропонуємо розглянути сценарій із взяттям воріт у виконанні гравця Шахтаря Георгія Судакова. На нього можна поставити з показником 6.00.