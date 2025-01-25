Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Наполі — Ювентус, Getty Images
25 січня 2025, 00:41
У рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі прийматиме Ювентус.
Матч відбудеться в суботу, 25 січня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: ні, тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.90.
Коефіцієнтом 5.50 оцінена ймовірність нічиєї з рахунком 1:1.
Також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 0-1", представлений показником 2.68.