Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі прийматиме Ювентус.

Матч відбудеться в суботу, 25 січня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: ні, тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.90.

Коефіцієнтом 5.50 оцінена ймовірність нічиєї з рахунком 1:1.

Також пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 0-1", представлений показником 2.68.