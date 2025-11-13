Бразилия

Ексхавбек Челсі знепритомнів під час медичного обстеження в Сан-Паулу, зараз знаходиться під наглядом лікарів.

Бразильський півзахисник Оскар, колишній гравець Челсі, може завершити футбольну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Під час планового медичного обстеження перед стартом передсезонних зборів у Сан-Паулу у нього зафіксували аномальні серцеві реакції, після чого гравець на короткий час знепритомнів. 34-річний футболіст зараз перебуває під наглядом лікарів.

За даними журналістів Андре Ернана та Бруно Андраде, інцидент сильно налякав самого Оскара та його сім'ю, яка не бажає його повернення на поле. Фінансових причин продовжувати кар'єру у футболі у гравця немає, а також він все частіше думає про особисте життя: його дружина очікує третю дитину.

Клуб Сан-Паулу не розглядає розірвання контракту, який діє до грудня 2027 року, наголошуючи, що пріоритетом є здоров'я гравця, а не економія на зарплаті. Президент клубу Жуліо Казарес особисто відвідав Оскара у лікарні. Крім того, керівництво Шанхай Порт готове надати будь-яку необхідну медичну допомогу, якщо це знадобиться.

Оскар повернувся до рідного Сан-Паулу у грудні 2024 року після восьми років у Шанхай Порт. У його кар'єрі — чемпіонство в Англії з Челсі у сезоні-2014/15, перемога в Лізі Європи, а також Кубок конфедерацій 2013 року у складі збірної Бразилії.