Бразилия

Робіньо Жуніор успішно дебютував у складі Сантоса та отримав високу оцінку від свого головного тренера Хуана Пабло Войводи.

17-річний син колишньої зірки Реала та Манчестер Сіті Робіньо, отримав схвальні відгуки після своїх перших виступів за бразильський Сантос у сезоні 2025/26.

Як і його відомий батько, Робіньо-молодший пройшов академію Сантоса і зараз поступово стає важливою частиною лінії атаки команди, де також грає Неймар.

Юний форвард вже провів дев'ять матчів у лізі та нещодавно вперше вийшов у стартовому складі в дербі проти Палмейраса. Незважаючи на поразку в матчі (0:2), головний тренер Сантоса Хуан Пабло Войвода високо оцінив потенціал гравця:

"Мені сподобалася його гра в першому таймі. Він провів гідний матч, особливо якщо врахувати, що це був його перший вихід у старті. Він продовжить рости. Я розмовляв із Робі та сказав, що він стане великим гравцем! Йому потрібно більше статистики, більше голів та асистів, але він на правильному шляху", — заявив Войвода для CNN Brasil.

Робіньо Жуніор, якого бачать одним із наступних великих талантів, що вийдуть з академії Сантоса, стрімко будує власну професійну кар’єру, дистанціюючись від скандального минулого свого батька.