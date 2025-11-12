Бразилия

34-річний Оскар знепритомнів під час тесту на велотренажері в Сан-Паулу.

Колишнього півзахисника Челсі та збірної Бразилії Оскара було терміново госпіталізовано до реанімації після тривожного інциденту на тренувальній базі його нинішнього клубу Сан-Паулу.

Як повідомляє ESPN, у вівторок, 11 листопада, під час планового тесту на велотренажері, 34-річний гравець відчув запаморочення та на кілька хвилин знепритомнів.

Медичний персонал клубу негайно надав допомогу. Під час обстеження у гравця були виявлені кардіологічні зміни. Оскара негайно доставили до лікарні для подальших аналізів, включно з МРТ серця.

Клуб Сан-Паулу опублікував офіційну заяву, підтвердивши інцидент:

"Гравець був негайно доставлений до лікарні, де він наразі перебуває у стабільному стані та залишається під наглядом для подальших тестів, щоб уточнити діагноз".

Пізніше президент клубу Хуліо Касарес повідомив, що розмовляв з Оскаром, початкові результати позитивні, але гравцю потрібна технічна оцінка та точний діагноз.

Оскар відомий своїми виступами за Челсі з 2012 по 2017 рік, повернувся до свого рідного клубу Сан-Паулу у 2025 році після тривалого періоду в Китаї.