Бразилия

44-річний воротар Флуміненсе провів 1391-й офіційний поєдинок.

44-річний воротар Флуміненсе Фабіо увійшов в історію світового футболу, ставши гравцем з найбільшою кількістю офіційних матчів на професійному рівні. Його 1391-й поєдинок відбувся 20 серпня в рамках 1/8 фіналу Кубка Південної Америки проти колумбійської Америки (2:0). Матч проходив на легендарній Маракані в Ріо-де-Жанейро.

Muitas e muitas homenagens ao ser humano que mais disputou partidas de futebol na história da humanidade.



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/y2YIeOT3ui — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2025

Попередній рекорд належав Пітеру Шилтону, ексголкіперу збірної Англії, який, за різними підрахунками, провів від 1374 до 1390 матчів. Відтепер Фабіо — одноосібний лідер за кількістю офіційних поєдинків в історії футболу. На третій позиції — Кріштіану Роналду, який продовжує кар’єру в Аль-Насрі на 40-му році життя.

Фабіо зіграв 976 матчів за Крузейро, 235 — за Флуміненсе, 150 — у складі Васко да Гама та 30 — за Уніан Бандейранте. Воротар також викликався до національної збірної Бразилії, однак дебютувати так і не зміг.