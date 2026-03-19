Французький нападник змінює спортивне громадянство та приєднається до африканської команди у майбутньому.

Форвард Інтера Анж-Йоан Бонні офіційно вирішив виступати за збірну Кот-д’Івуару. Рішення підтвердив головний тренер івуарійської команди Емерс Фає.

"З Бонні є домовленість, він вибрав грати за нас. Зараз у нього проблема з зубами, тому ми вирішили не викликати його в березні, щоби він повністю відновив фізичну форму. Він приєднається до нас у майбутньому", – заявив Фає.

Раніше Бонні виступав за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій, провівши 19 матчів і забивши 6 голів, але до дорослої команди так і не потрапив. Форвард народився у Франції, проте має івуарійське коріння, що дозволило йому змінити спортивне громадянство.

