Французький нападник змінює спортивне громадянство та приєднається до африканської команди у майбутньому.
Анж-Йоан Бонні, Getty images
19 березня 2026, 15:48
Форвард Інтера Анж-Йоан Бонні офіційно вирішив виступати за збірну Кот-д’Івуару. Рішення підтвердив головний тренер івуарійської команди Емерс Фає.
"З Бонні є домовленість, він вибрав грати за нас. Зараз у нього проблема з зубами, тому ми вирішили не викликати його в березні, щоби він повністю відновив фізичну форму. Він приєднається до нас у майбутньому", – заявив Фає.
Раніше Бонні виступав за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій, провівши 19 матчів і забивши 6 голів, але до дорослої команди так і не потрапив. Форвард народився у Франції, проте має івуарійське коріння, що дозволило йому змінити спортивне громадянство.
