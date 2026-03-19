Ліга Європи

Тренер згадав Яремчука та поскаржився на обмежений вибір у нападі.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека поділився думками щодо низької реалізації моментів напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Сельти.

Французький клуб прийме іспанців 19 березня після нічиєї 1:1 у першій зустрічі. Наставник підкреслив, що проблема не пов’язана з фізичним станом команди.

"Не думаю, що це проблема фізичної готовності. Команда провела кілька напружених матчів і чудово реагувала на навантаження. Проблема виникає, коли граєш багато ігор поспіль: Сельта змогла за допомогою ротації підготувати п’ятьох футболістів, які вийдуть завтра. У нас же в атаці були тільки Ендрік і Роман (Яремчук)".

Фонсека також відзначив складність суперника в обороні, але висловив упевненість у своїй команді.

"Я дивився матчі Сельти, іншим командам складно забити їм. Я впевнений у собі, тому що продовжую бачити команду, яка високо пресингує і створює моменти. Нам просто не вистачає голів", — заявив тренер.

