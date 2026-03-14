Бразилець живе важке життя.
Неймар, getty images
14 березня 2026, 12:26
Нападник бразильського Сантоса Неймар висловивився щодо критики на свою адресу. Його слова наводить ESPN.
"Багато людей висувають безліч теорій про те, що зі мною не так, і це нормально. Якщо я граю з травмою, я неправий, як казали минулого року. Якщо я думаю про себе, я неправий. Якщо я стримуюся, я неправий. Якщо я граю, незважаючи на біль або з чимось, що може погіршити травму, я неправий.
Важко зробити все правильно. Важко догодити всім. І найбільше мене дивує те, що ці люди ніби щодня перебувають поруч зі мною і починають вигадувати історії, кажучи так, ніби це найбільша істина у світі, ніби тільки вони щось розуміють.
Боже мій, як же складно бути мною. Мені потрібно ховати обличчя, щоб з вами спілкуватися", – заявив Неймар.
Зазначимо, що Неймар пропустив матч з Мірасолом (2:2) у бразильській Серії А.