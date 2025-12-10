Ліга чемпіонів

Український захисник вийшов на поле замість Маркіньйоса у грі ПСЖ проти Атлетіка в 6-му турі Ліги чемпіонів.

У виїзному матчі 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ і Атлетіком Ілля Забарний вперше вийшов на поле разом з російським голкіпером Матвієм Сафоновим. Український центральний захисник замінив Маркіньоса на 50-й хвилині, коли рахунок на табло залишався 0:0.

⏱️ 46' — A change at the break. 🔄



⬅️ Marquinhos

➡️ Zabarnyi#AthleticPSG I #UCL — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 10, 2025

Це перший випадок, коли обидва футболісти опинилися на полі разом у складі парижан. Забарний приєднався до ПСЖ цього літа після переходу з Борнмута, а Сафонов був підписаний у серпні 2024 року.

На момент заміни Забарного рахунок — 0:0.