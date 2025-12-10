Ліга чемпіонів

Данці вирвали перемогу на останніх хвилинах матчу.

Гра розпочалася з невдачі: замість гімну Ліги чемпіонів пролунала Ліги Європи, що виглядало як погана прикмета. Як наслідок – Ельюнуссі вивів Копенгаген вперед, скориставшись слабкою грою захисників Вільярреала. Маркос Лопес потужно увірвався у штрафний майданчик і виконав точну передачу на нападника марокканського походження, який пробив між центральними захисниками.

Гол приголомшив господарів, і лише Б'юкенен зміг створити загрозу після потужного удару здалеку. Данська команда, очолювана Джорданом Ларссоном, краще контролювала м'яч і диктувала хід гри, змушуючи Вільярреал шукати свої шанси через індивідуальні дії.

Після перерви потрійна заміна Марселіно принесла гол: Комесанья скористався навісом від Іліаса Ахомача та влучив у дальню стійку. Але радості надовго не вистачило – у наступній атаці Заге навісив, а Ачурі завершив атаку Копенгагена голом, відновивши перевагу гостей.

Намагаючись відігратися, Вільярреал зумів зрівняти рахунок завдяки Педрасі, який навісив на Олувасеї. Проте Копенгаген швидко відновив контроль над грою: захист закрив всі простори, а Вільярреал, ризикуючи на останніх хвилинах, програв вирішальний м’яч. Після відскоку м’яча після удару Ельюнуссі, Корнеліус пробив повз Луїса Жуніора та приніс перемогу гостям.

Таким чином, Вільярреал залишається без шансів на вихід до плейоф Ліги чемпіонів, а Копенгаген ще зберігає надію на історичний успіх у турнірі.

Вільярреал — Копенгаген 2:3

Голи: Комесанья, 47, Олувасеї, 56 - Ельюнуссі, 2, Ашурі, 48, Корнеліус, 90

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Марін, Вейга, Педраса (Кардона, 83) — Б'юкенен (Ахомаш, 46), Комесанья, Гує, Молейро (Соломон, 63) — Пепе (Олувасеї, 46), Мікаутадзе (Перес, 46)

Копенгаген: Котарські — Заге (Мелінг, 72), Перейра, Судзукі, Лопес — Клем (Классон, 81), Мадсен (Ділейні, 81) — Ларссон, Ельюнуссі, Роберт (Ашурі, 46) — Дадасон (Корнеліус, 71)

Попередження: Педраса, Ахомаш, Гує — Корнеліус, Ашурі