Ліга чемпіонів

Маккенні та Девід стали героями важкої перемоги в Лізі чемпіонів.

У середу, 10 грудня, Ювентус здобув важливу перемогу над кіпрським Пафосом у матчі 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Перемога з рахунком 2:0 стала для туринців особливо важливою після недавньої поразки від Наполі в Серії А (2:1).

Перший тайм виявився складним для б’янконері, які не могли знайти свою гру. Пафос мав кілька відмінних моментів для забитих голів, зокрема удар Андерсона Сілви, що влучив у стійку, та небезпечний постріл Драгоміра, який змусив воротаря Мікеле Ді Грегоріо продемонструвати відмінну реакцію.

У другому таймі Ювентус змінив хід гри. На 56-й хвилині Вестон Маккенні відкрив рахунок після розіграшу стандарту: він отримав пас від Андреа Камб'язо, розвернувся і відправив м'яч у ворота. Це сталося після кількох попередніх моментів, коли Ювентус мляво атакував.

Невдовзі, на 68-й хвилині, Ювентус подвоїв свою перевагу. Франсіско Консейсао вивів Кенана Їлдіза вільним на лівий фланг, а той віддав точний пас на Джонатана Девіда. Канадський нападник, який неодноразово створював небезпеку, замкнув простріл і забив другий гол.

Ювентус — Пафос 2:0

Голи: Маккенні, 67, Девід, 73

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі (Опенда, 60), Міретті (Аджич, 74), Камб'язо — Жегрова (Консейсан, 46), Їлдиз (Кабаль, 84) — Девід (Тюрам, 74)

Пафос: Міхаїл — Лукассен, Луїс, Гольдар (Пілеас, 78) — Бруно, Шуньїч, Пепе, Оршич (Бассуаміна, 78) — Коррея (Ланга, 89), Драгомір (Жажа, 78) — Сілва (Кіна, 62)

Попередження: Локателлі — Шуньїч