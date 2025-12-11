Ліга чемпіонів

Невикористані моменти і помилки в обороні призвели до втрати важливих очок у Лізі чемпіонів.

Дортмундська Боруссія не змогла обіграти норвезький Боде/Глімт у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, хоча двічі вела в рахунку. Гості з Норвегії зрівняли рахунок після кожного голу Юліана Брандта, що дозволило їм здобути важливе очко на виїзді.

Перший тайм розпочався з перевагою гостей, які мали кілька небезпечних моментів, зокрема, удари від Хьога та Сілви, що ледь не призвели до голів. Однак Боруссія швидко відповіла: перший гол був забитий на 18-й хвилині, коли Юліан Брандт реалізував передачу від Фабіо Сілви. Після цього господарі продовжили тиск, але не змогли реалізувати свої моменти, і в кінці першого тайму Боде/Глімт несподівано зрівняли рахунок після кутового. Гол забив Алісамі (42-а хвилина), і команди пішли на перерву при рахунку 1:1.

Другий тайм розпочався з активних атак Боруссії, і вже на 51-й хвилині Брандт знову вивів команду вперед після добивання з відбитого удару Баєра. Здавалося, що дортмундці контролюють гру, проте знову не змогли утримати перевагу. На 75-й хвилині після травми Ансельміно гості знову зрівняли рахунок. Цього разу Гауге ефективно завершив атаку і зробив рахунок 2:2.

У кінцівці матчу Боруссія могла пропустити і третій гол. Свенссон ледь не вивів свою команду вперед, але м'яч після його удару зрештою полетів вище поперечини.

Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт 2:2

Голи: Брандт, 18, 51 - Алісамі, 42, Гауге, 75

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно (Джан, 76), Антон (Джонатан Свенссон, 33), Шлоттербек — Коуту (Р'єрсон, 76), Нмеча, Беллінгем, Бенсебаїні — Брандт, Баєр (Адеємі, 68) — Сілва (Ядалі Гірассі, 68)

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Нільсен, 68), Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Сальтнес, 46) — Бломберг (Гелмерсен, 68), Гег (Йоргенсен, 68), Гауге

Попередження: Адеємі