Іспанець прокоментував проблеми "синьо-гранатових" в обороні.
Пау Кубарсі, Getty Images
10 грудня 2025, 13:15
Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував проблеми команди, особливо в обороні. У вівторок каталонці обіграли Айнтрахт у домашньому матчі Ліги чемпіонів (2:1).
Колектив Ганса-Дітера Фліка пропустив першим у четвертому поєдинку поспіль, але в кожному з них, втім, зумів перемогти.
"Останнім часом ми пропускаємо надто багато голів. Нам потрібно внести корективи у свою гру. Так, іноді це заслуга суперників, але ми можемо додати в деяких нюансах", — сказав Кубарсі.
"Синьо-гранатові" пропустили 11 м'ячів у шести зустрічах нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.