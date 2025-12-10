Ліга чемпіонів

Іспанець прокоментував проблеми "синьо-гранатових" в обороні.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував проблеми команди, особливо в обороні. У вівторок каталонці обіграли Айнтрахт у домашньому матчі Ліги чемпіонів (2:1).

Колектив Ганса-Дітера Фліка пропустив першим у четвертому поєдинку поспіль, але в кожному з них, втім, зумів перемогти.

"Останнім часом ми пропускаємо надто багато голів. Нам потрібно внести корективи у свою гру. Так, іноді це заслуга суперників, але ми можемо додати в деяких нюансах", — сказав Кубарсі.

"Синьо-гранатові" пропустили 11 м'ячів у шести зустрічах нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.