Команда Хабі Алонсо місяць не грала на Сантьяго Бернабеу, але вже двічі поспіль програла після повернення.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті, Getty Images
11 грудня 2025, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Родріго, 28 — О’Райлі, 35, Голанд, 43
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Ендрік, 79), Рюдігер, Каррерас — Чуамені, Себальйос (Діас, 67), Беллінгем — Родріго, Г. Гарсія (Гюлер, 58), Вінісіус.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден (Рейндерс, 70) — Шеркі (Савіо, 70), Голанд (Мармуш, 70), Доку (Аке, 88).
Попередження: Рюдігер, Родріго, Каррерас — Фоден, О’Райлі, Сілва