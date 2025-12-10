Ліга чемпіонів

Наставник мюнхенської команди поділився своїми думками після гри зі Спортінгом.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Спортінга (3:1).

"Спортінг був складним суперником — вони не випадково потрапляли до вісімки найкращих команд Ліги чемпіонів.

Перші десять хвилин другого тайму були невдалими, але ми не втратили самовладання. Після того, як ми пропустили гол, ми зберігали спокій. Завдяки пресингу ми мали багато моментів, і в результаті другий тайм був дуже впевненим. Хоча це було непросто. Досі ми добре виконували свою роботу і хочемо довести справу до кінця.

Було приємно бачити Альфонсо знову на полі після серйозної травми. Я не хотів, щоб на нього тиснули, але з огляду на те, як склався матч, все добре, і я відчував, що він може нам допомогти. Ми, звісно, ​​раді його поверненню", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Спортінг.