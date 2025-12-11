Ньюкасл був за крок від того, щоб оформити повний камбек у Леверкузені, однак замість перемоги змушений був задовольнитися нічиєю у рамках шостого туру основного раунду. Баєр уник поразки завдяки пізньому удару Алехандро Грімальдо, який встановив остаточний рахунок 2:2 на 88-й хвилині.

Господарі відкрили рахунок після автоголу Бруно Гімараеса, але після перерви "сороки" перехопили ініціативу: спочатку Ентоні Гордон упевнено реалізував пенальті, а згодом асистував 19-річному Льюїсу Майлі, який забив свій перший гол у Лізі чемпіонів.

Баєр тиснув до фінального свистка і був винагороджений — Грімальдо вдало завершив комбінацію та врятував свою команду від поразки.