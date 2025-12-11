Інтрига у матчі зберігалася до самого кінця, проте переможця визначити так і не вдалося.
Ньюкасл був за крок від того, щоб оформити повний камбек у Леверкузені, однак замість перемоги змушений був задовольнитися нічиєю у рамках шостого туру основного раунду. Баєр уник поразки завдяки пізньому удару Алехандро Грімальдо, який встановив остаточний рахунок 2:2 на 88-й хвилині.
Господарі відкрили рахунок після автоголу Бруно Гімараеса, але після перерви "сороки" перехопили ініціативу: спочатку Ентоні Гордон упевнено реалізував пенальті, а згодом асистував 19-річному Льюїсу Майлі, який забив свій перший гол у Лізі чемпіонів.
Баєр тиснув до фінального свистка і був винагороджений — Грімальдо вдало завершив комбінацію та врятував свою команду від поразки.
Баєр Леверкузен — Ньюкасл Юнайтед 2:2
Голи: Бруно Гімараес (аг), 13, Грімальдо, 88 - Гордон, 51 (пен), Майлі, 74
Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх, Тап — Артур (Баде, 90), Маза, Гарсія, Грімальдо — Тілльман (Ечеверрі, 85), Шик (Кофане, 46), Поку (Телла, 71)
Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Тоналі — Гімараес, Жоелінтон (Майлі, 60) — Барнс (Мерфі, 78), Вольтемаде (Вісса, 90), Гордон (Ремзі, 90)
Попередження: Поку, Флеккен — Тіав, Рамсдейл