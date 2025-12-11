Ліга чемпіонів

Ілля Забарний вперше зіграв із російським голкіпером Матвієм Сафоновим — не на фарт.

У середу, 10 грудня, у матчі 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів Атлетік на своєму стадіоні Сан-Мамес зіграв внічию з ПСЖ (0:0).

Український захисник Ілля Забарний з'явився на полі після перерви, замінивши травмованого Маркіньйоса. Це була його перша гра у складі парижан у Лізі чемпіонів, де він зіграв разом з російським голкіпером Матвієм Сафоновим. Раніше Забарний і Сафонов лише перетиналися на командних фото та на тренуваннях.

Перший тайм не приніс жодного гола, хоча обидві команди мали кілька моментів. Відзначимо, що у першій половині матчу ПСЖ завдав всього один удар у площину воріт, в той час як баски не потрапили в ствір воріт.

У другому таймі найбільшу небезпеку для воріт ПСЖ створив Барколя, який прорвався через оборону суперника і вдарив по воротах, але м'яч влучив у поперечку.

Забарний отримав оцінку 7,0 балів від порталу SofaScore за свою гру в матчі. Після цього результату ПСЖ зберігає третю позицію в групі, набравши 13 очок, в той час як Атлетік на 28-ому місці та з 5 балами.

Атлетік Більбао — ПСЖ 0:0

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 73), Вівіан, Берчіче, Бойро — Хаурегісар (Рего, 73), Руїс де Галаррета (Весга, 78) — Беренгер, Сансет (Єрро, 73), Вільямс — Гурусета (Гомес, 62)

ПСЖ: Сафонов, Маркіньйос (Забарний, 46), Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руїс — Барколя (Рамуш, 78), Маюлю (Дуе, 62), Кварацхелія

Попередження: Хаурегісар, Беренгер, Гомес — Заїр-Емері