Ліга чемпіонів

Команда Жозе Моурінью досі залишається в перегонах за плей-оф.

Лісабонська Бенфіка намагається прокладати собі шлях у основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, проте на старті змарнувала занадто багато можливостей здобувати коштовні залікові бали під час своєї серії з чотирьох поразок поспіль, тож зараз усі спроби "орлів" урятувати становище більше схожі на суцільну авантюру. Утім, вони все одно залишаються в грі, і про це добре знав чинний чемпіон Італії Наполі під час свого візиту на Да Луж.

Однак при цьому Антоніо Конте вирішив, що він може погратись із долею в дуже ризиковані забави, та виставив у стартовому складі рівно той самий перелік футболістів, які минулими вихідними здобували непросту перемогу над туринським Ювентусом у чемпіонаті (2:1). Додаємо сюди кілька днів відновлення поміж матчами та необхідність перельоту до Португалії, і отримуємо несвіжих "Партенопеї", тоді як Жозе Моурінью після дербі проти Спортінга (1:1) все ж таки на досвіді провів певну ротацію.

І яка ж разюча різниця була поміж командами помітна на футбольному полі впродовж усього протистояння! Дійшло до того, що гості виглядали розгубленими на тлі пресингу суперників від стартових хвилин і зрештою просто почали привозити моменти на власні ворота. Але Бенфіці знадобилось, щонайменше, три прямих запрошення для того, щоб таки відкрити рахунок. Аурснес у своє тридцятиріччя вирішив у площину в принципі не влучати, тож довелось Ріосу скористатись невдалою скидкою головою від Мактомінея в напрямку власних воріт, після подачі з лівого флангу на 20 хвилині.

Після цього "орли" вирішили відійти на власну половину, немов очікували якоїсь відповіді від суперників. А її не було. От і все на тому. А тим часом гравці Бенфіки в атаці продовжували фестиваль принципового марнотратства, і якби за такого футболу перший тайм завершився десь із рахунком 3:0 на користь команди Моуріньйо, то ніхто б і не звернув на це уваги. Настільки помітною була ця перевага однієї команди над іншою.

Надолужити згаяне господарі поля таки зуміли на початку другого тайму, коли Ріос прострілом із правого флангу штрафного в контратаці знайшов на ближній стійці Баррейру, а той п’ятою відправив м’яч у дальній кут повз руки масивного Вані Мілінковича-Савича. І байдуже, що Конте після перерви вийшов з ідеями перебудови своєї команди на гру з двома центральними захисниками — усе одно нічого як не працювало, так і не запрацювало після цих змін.

Наполі зрештою перевів м’яч на чужу половину й тривалий час перебував у атаках після другого пропущеного. Але Трубіна потурбували належним чином десь разів зо два, і Анатолій спокійно з м’ячами впорався, тож це був черговий "сухий" матч для нього в Лізі чемпіонів. Георгій Судаков тим часом запам’ятався тим, що програвав епізоди в обороні колишньому одноклубнику Нересу, а також побудував кілька класних атак команди в першому таймі, але, як ми вже зазначали, тоді "орли" полюбляли бити байдики.

У наступному турі лісабонська Бенфіка гостюватиме в туринського Ювентуса, тоді як італійський Наполі поїде до данського Копенгагена.

Бенфіка — Наполі 2:0

Голи: Ріос, 20, Баррейру, 49



Бенфіка: Трубін — Дедич, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Аурснес (Фрейташ, 90+3), Баррейру (Нету, 90+5), Судаков (А. Сілва, 76) — Іванович (Павлідіс, 76).

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема (Політано, 46), Ррахмані, Буонджорно (Жезус, 59) — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас (Вергара, 81), Олівера (Спінаццола, 46) — Нерес, Гойлунн, Ланг (Лукка, 74).



Попередження: Дедич — Ланг, Вергара