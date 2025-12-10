Ліга чемпіонів

Після 9 місяців без голів, бразилець перервав свою суху серію та забив у ворота Ман Сіті.

Реал відкрив рахунок у домашньому матчі проти Манчестер Сіті в рамках 6-го туру Ліги чемпіонів – 1:0. На 28-й хвилині відзначився вінгер Родріго, який реалізував точну передачу Джуда Беллінгема.

Для 24-річного бразильця це перший гол за Реал з 4 березня, коли він забив у ворота Атлетіко в Лізі чемпіонів (2:1). Таким чином, його голова перервався період без результативних дій у офіційних матчах, який тривав 282 дні.

Родріго потрапив до стартового складу через відсутність Кіліана Мбаппе, хоча раніше його роль у команді була обмеженою. Бразилець шалено святкував взяття воріт, обійнявши тренера.