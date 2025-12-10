Бельгійці змогли створити проблеми лідерам таблиці ЛЧ, проте довести бодай один удар до гола їм не судилося.
Брюгге — Арсенал 0:3
Голи: Мадуеке, 25, 47, Мартінеллі, 56
Брюгге: ван ден Гевел — Сіке (Меєр, 67), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Саббе, 74) — Станкович, Оньєдіка (Ветлесен, 74) — Форбс (Діахон, 83), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Фуро, 67)
Арсенал: Рая — Вайт (Салмон, 83), Нергор, Інкап'є (Калафіорі, 62), Льюїс-Скеллі — Едегор (Нванері, 71), Субіменді, Меріно — Мадуеке (Сака, 71), Йокерес (Жезус, 62), Мартінеллі
Попередження: Нергор, Вайт