Півзахисник Барселони прокоментував перемогу над Айнтрахтом.

Каталонська Барселона напередодні обіграла франкфуртський Айнтрахт у домашньому матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Педрі прокоментував виступ власної команди.

"Я завжди намагаюсь побачити, де є вільні місця в захисті суперника, і намагаюсь зрозуміти, що потрібно команді в матчі, чи потрібно нам заспокоїтись, чи навпаки пришвидшити темп.

Я намагаюсь робити все найкращим чином, щоб наша гра була більш плавною та ми створювали більше моментів.

У першому таймі вони знаходили простір для контратак і захищались із великою кількістю гравців, іноді шістьма захисниками та чотирма гравцями в півзахисті, і це було важко для нас. У другому таймі ми внесли деякі корективи, розташували гравців у глибині, щоб вони не могли тиснути два проти одного на флангах. Ламін завжди забирав на себе двох-трьох гравців, і стільки ж Рафінья на іншому боці поля.

Так, після матчу я трохи втомився, але фізично я почуваю дуже добре. Я почуваюсь добре після травми і сподіваюсь продовжувати так грати впродовж усього сезону.

Ми хотіли розпочати виступи в Лізі чемпіонів тут, на Камп Ноу, із перемоги, і це був складний матч. Ми самі собі ускладнили життя. Суперники сиділи дуже глибоко в обороні, тож було важко створювати моменти. Зрештою, ми переломили хід подій, узяли три очки і тепер щасливі.

Я впевнений, що Кунде не хотів пробивати по воротах, коли забивав другий гол, але якщо я запитаю його про це, то він точно поклянеться, що хотів бити головою.

Я думаю, що Жуль — це людина, яка дуже наполегливо працює і заслуговує на ці два голи. Вони стануть чудовою мотивацією для нього, щоб продовжувати на тому ж рівні, який він демонстрував упродовж багатьох років. Я радий за нього, ще й тому що він мій близький друг", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в празької Славії.