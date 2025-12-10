Ліга чемпіонів

Команда Фреда Гріма перервала серію з п'яти поразок поспіль у Лізі чемпіонів.

Аякс нарешті здобув перші очки у Лізі чемпіонів, оформивши ефектний камбек і перегравши Карабах із рахунком 4:2 на виїзді. Після п’яти поразок поспіль команда Фреда Гріма ожила у другому таймі та переламала матч завдяки юності, характеру й блиску Оскара Глуха.

Азербайджанці двічі виходили вперед: спершу Каміло Дуран скористався помилкою оборони Аякса, а на старті другої половини Сілва добив м’яч у ворота після невдалого рикошету. Амстердамці відповіли шедевром Каспера Дольберга, який забив перший гол команди з гри в цьому євросезоні.

Ключові події розгорнулися в останні 15 хвилин. Оскар Глух дальнім ударом зрівняв рахунок, а вже за кілька хвилин Антон Гаї точним пострілом у верхній кут вивів Аякс уперед. На 90-й хвилині Глух оформив дубль і остаточно закрив питання про переможця.

Щодо українського вінгера Олексія Кащука, то він з’явився у складі Карабаха на 70-й хвилині за рахунку 2:1, але на результат у позитивному ключі ніяк не вплинув.

Карабах — Аякс 2:4

Голи: Дуран, 10, Сілва, 47 - Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гаї, 83

Карабах: Кохальскі — Сілва (Болт, 86), Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 86) — Бікальйо (Монт'єль, 87), Янкович — Андраде, Зубір, Аддай — Дуран (Кащук, 70)

Аякс: Ярош — Гаї, Баууман, Бас, Роса — Мокіо (Фітц-Джим, 84), Ітакура (Регер, 65), Стер (Классен, 76) — Глух, Дольберг (Конаду, 65), Моро (Годтс, 76)

Попередження: Бас