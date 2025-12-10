Football.ua разом із betking пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.
Реал Мадрид – Манчестер Сіті, Getty Images
10 грудня 2025, 15:12
Шостий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.
У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.
Ми вибрали наступні поєдинки: Реал Мадрид – Манчестер Сіті, Атлетік Більбао – ПСЖ, Бенфіка – Наполі.
Це протистояння на Сантьяго Бернабеу зазвичай перетворюється на видовищний обмін голами. Статистика їхніх останніх зустрічей у Лізі чемпіонів підтверджує схильність до високої результативності: більшість із них завершилася з чотирма і більше забитими м'ячами.
Реал Мадрид: "вершкові" мають потужний атакувальний потенціал, але їхня оборона не завжди бездоганна. За останні 5 матчів у турнірі мадридці пропускали в середньому 1.60 гола за гру, що створює передумови для високого тоталу. Навіть із можливими кадровими втратами (наприклад, під питанням участь Мбаппе), клас атакувальної ланки залишається надзвичайно високим.
Манчестер Сіті: "містяни" демонструють стабільну результативність, забиваючи в середньому 2.27 гола за гру у поточному сезоні. Під керівництвом Пепа Гвардіоли команда прагне домінувати на полі та постійно створює тиск на захист суперника.
Очікується відкрита гра, де обидві команди матимуть достатньо гольових моментів, що робить ставку на Тотал більше 3.5 з коефіцієнтом 2.2 від betking
цілком виправданою.
Атлетік Більбао – ПСЖ
Ставка: перемога ПСЖ (П2) з коефіцієнтом 1.8
Незважаючи на підтримку рідних трибун Сан-Мамеса, де грають "леви", різниця в класі та поточній формі між командами є суттєвою.
ПСЖ: паризький клуб, хоча іноді проводить вальяжні стартові відрізки, має величезний ресурс для вирішення результату, особливо в другій половині гри. Статистика показує, що парижани виграли 36 з 50 останніх матчів і забивають багато (2.6 гола в середньому за гру). Для Луїса Енріке цей матч — шанс підтвердити статус фаворита.
Атлетік Більбао: "леви" наразі посідають 28-ме місце у групі і, хоча в чемпіонаті Іспанії можуть боротися, у Лізі чемпіонів регулярно мають проблеми з реалізацією та обороною. Зокрема, у 7 з останніх матчів Атлетіка хоча б одна з команд не забивала.
З огляду на клас гравців та мотивацію ПСЖ впевнено вийти у плей-оф, варіант Перемога ПСЖ (1.8) виглядає найбільш логічним.
Бенфіка – Наполі
Ставка: перемога Наполі (П2) з коефіцієнтом 3.00
Це складний матч з рівними шансами, де високий коефіцієнт на гостей заслуговує на увагу.
Наполі: "партенопейці", незважаючи на нестабільність у Лізі чемпіонів цього сезону, залишаються потужною командою. Вони не програвали у 9 з 10 останніх матчів загалом. При цьому, у 4 з 5 останніх матчів турніру Наполі вигравав перший тайм. Високий коефіцієнт 3.00 на їхню перемогу виглядає недооціненим з огляду на потенціал складу.
Бенфіка: "орли" демонструють міцну гру вдома, але в турнірі мають лише 3 очки (1 перемога та 4 поразки). Хоча за Бенфіку грає український воротар Анатолій Трубін, італійський клуб матиме всі шанси скористатися їхніми помилками в обороні.
Враховуючи, що Наполі може зіграти на контратаках і має вищу індивідуальну майстерність гравців, а коефіцієнт на їхню перемогу складає 3.00, ця ставка є привабливою.
