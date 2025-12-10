Ліга чемпіонів

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з ПСВ.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ (3:2).

"Мені дуже сподобалася команда. Гравці вірили у наш план. Протягом усієї гри вони виглядали впевнено та створювали моменти.

Хуліан змінив хід гри, і в нього бувають вдалі моменти. Він знову показав блискучу гру. Сподіваюся, він продовжить працювати так само. Серлот зробив чудову передачу, яка призвела до першого голу.

Я не думаю, що команда може домінувати упродовж усього матчу. У матчах завжди бувають періоди, коли суперник може і буде сильнішим. Суперник забив у контратаці, але ми продовжували чинити високий тиск, навіть на їхнього воротаря. Ми зробили гру для них незручною та неприємною… Мені дуже сподобалася наша гра.

Пубіль стрімко розвивається, він молодий, і мені подобається його цілеспрямованість та бажання допомагати команді. Я уявляв, що в якийсь момент він зможе допомогти нам на позиції центрального захисника. Він неймовірно прогресує, має чудову роботу з м'ячем. Він сповнений ентузіазму, і мені подобаються такі гравці.

Безперечно, це був один із найкращих матчів для Серлота. У всьому. Він міг би зробити ще більше. Він багато працював, тримався молодцем, виводив команду із оборони... Він пресингував захисників, бігав так, як і треба. Фантастичний матч. Мені дуже сподобалося.

Давно я не відчував такого задоволення від побаченого. Я в захваті від команди", — наводить слова Сімеоне прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСВ — Атлетіко.