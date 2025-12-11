Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бельгійський Брюгге на полі суперників (3:0).

Команда Мікеля Артети продовжила впевнений шлях до ідеального основного раунду голами посеред першого та на початку другого таймів, тоді як гра загалом проходила з помітною її перевагою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Арсенал у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Брюгге — Арсенал 0:3

Голи: Мадуеке, 25, 47, Мартінеллі, 56

Брюгге: ван ден Гевел — Сіке (Меєр, 67), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Саббе, 74) — Станкович, Оньєдіка (Ветлесен, 74) — Форбс (Діахон, 83), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Фуро, 67)

Арсенал: Рая — Вайт (Салмон, 83), Нергор, Інкап'є (Калафіорі, 62), Льюїс-Скеллі — Едегор (Нванері, 71), Субіменді, Меріно — Мадуеке (Сака, 71), Йокерес (Жезус, 62), Мартінеллі

Попередження: Нергор, Вайт