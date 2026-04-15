Завершились останні матчі 1/4 фіналу ЛЧ-2025/26.
Getty Images
16 квітня 2026, 00:09
Завершились останні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.
За підсумками чвертьфіналів, до півфіналів вийшли наступні команди: ПСЖ, Атлетіко Мадрид, Баварія та Арсенал, які вибили Ліверпуль, Барселону, Реал Мадрид та Спортінг відповідно.
Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
ПСЖ — Баварія
Атлетіко Мадрид — Арсенал
Перші півфінальні поєдинки головного єврокубкового турніру пройдуть 28-30 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 5-7 травня.