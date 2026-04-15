Завершились останні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

За підсумками чвертьфіналів, до півфіналів вийшли наступні команди: ПСЖ, Атлетіко Мадрид, Баварія та Арсенал, які вибили Ліверпуль, Барселону, Реал Мадрид та Спортінг відповідно.

Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Баварія

Атлетіко Мадрид — Арсенал

Перші півфінальні поєдинки головного єврокубкового турніру пройдуть 28-30 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 5-7 травня.