Божевілля на Альянц Арені зрештою завершилось на користь команди Венсана Компані.
Баварія — Реал Мадрид
16 квітня 2026, 00:03
Баварія — Реал Мадрид 4:3 (перший матч — 2:1)
Голи: Павлович, 6, Кейн, 38, Діас, 89, Олісе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 43
Баварія: Ноєр — Станішич (Девіс, 46), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 61), Л. Діас — Кейн.
Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд (Пітарч, 90+1), Мілітао, Рюдігер, Менді — Беллінгем, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 90+1) — Б. Діас (Камавінга, 61), Мбаппе, Вінісіус.
Попередження: Мусіала — Мілітао, Рюдігер
На 86-й хвилині був вилучений Едуардо Камавінга (Реал Мадрид) (друге попередження).
Після гри був вилучений Арда Гюлер (Реал Мадрид) (неспортивна поведінка/не на полі).