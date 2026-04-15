Команда Ганса-Дітера Фліка знову виграла матч-відповідь у колективу Дієго Сімеоне, але в підсумку залишилась ні з чим — тепер і в єврокубках.
15 квітня 2026, 00:08
Атлетіко — Барселона 1:2 (перший матч — 2:0)
Голи: Ямал, 4, Торрес, 24 — Лукман, 31
Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Баена, 66), Льоренте, Коке (Кардосо, 89), Лукман (Гонсалес, 66) — Грізманн (Серлот, 76), Альварес.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Мартін, Канселу (Араухо, 89) — Педрі, Гаві (де Йонг, 81) — Ямал, Фермін (Рашфорд, 68), Ольмо (Бардгджі, 89) — Торрес (Левандовські, 68).
На 79-й хвилині був вилучений Ерік Гарсія (Барселона) (грубе порушення).
Попередження: Гаві