Турецький хавбек перевершив досягнення Бейла та повторив історичний показник 1962 року.

Півзахисник Реала Арда Гюлер увійшов в історію клубу завдяки найшвидшому голу в Лізі чемпіонів.

У матчі проти Баварії (3:4) турецький футболіст скористався помилкою Мануеля Ноєра та відзначився вже на 35-й секунді зустрічі. Цей м’яч став рекордним для мадридського клубу в рамках турніру.

Попереднє досягнення належало Гарету Бейлу, який забив через 57 секунд у 2016 році.

Якщо ж враховувати також Кубок європейських чемпіонів, то Гюлер повторив рекорд Рафаеля Батісти Ернандеса, більш відомого як Фело, який відзначився на тій самій позначці ще у 1962 році.