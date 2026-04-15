Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що проходить 15 квітня 2026 року.

В даний час проходить матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мюгхенська Баварія приймає мадридський Реал.

Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині, коли невдало зіграв воротар мюнхенців Мануель Ноєр, віддаючи передачу на правий фланг, після чого Арда Гюлер вчасно зреагував та відправив м'яч у порожні ворота.

Через п'ять хвилин Йосуа Кімміх подав із кутового на ближню стійку, звідки головою точно пробив Александер Павлович.

На 29 хвилині команда Альваро Арбелоа знову вийшла вперед — Гюлер зі штрафного ідеально закрутив м'яч у праву дев'ятку воріт Ноєра.

На це Баварія відповіла своїм голом на 38 хвилині, коли затяжна атака мюнхенців закінчилася пасом у центр штрафного майданчика, звідки Гаррі Кейн вразив ворота Андрія Луніна.

Проте перший тайм закінчився на користь "вершкових" — на 43 хвилині Вінісіус Жуніор віддав на Кіліана Мбаппе, який пробив точно у ворота.

