Барселона може включитися в боротьбу за нападника Дарвіна Нуньєса. Як повідомляє Mundo Deportivo, ім’я уругвайського форварда згадувалося під час переговорів між каталонським клубом та Аль-Хілялем щодо можливого трансферу Жоау Канселу.

Наразі невідомо, чи саме Барселона проявила інтерес до колишнього форварда Ліверпуля, чи його кандидатуру запропонували представники саудівського клубу. Водночас сам факт обговорення свідчить про те, що нападник перебуває в полі зору спортивного керівництва синьо-гранатових.

За даними Mundo Deportivo, пріоритетною трансферною ціллю Барселони на позицію центрального нападника залишається форвард Атлетіко Хуліан Альварес. Однак через складність і високу вартість потенційної угоди каталонці можуть звернути увагу на альтернативні варіанти.