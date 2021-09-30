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Игроки Зари, фото Заря
30 сентября 2021, 20:35
Луганская Заря в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги конференций принимает на своем поле Рому.
Удастся ли команде Виктора Скрипника достойно сыграть против соперника топ-уровня? Об этом станет известно по итогам самого матча.
Следить за ключевыми событиями поединка Заря — Рома вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна у нас на сайте.
Заря — Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Матч Заря — Рома начался в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.