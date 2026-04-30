Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу півфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 30 квітня та розпочнеться о 22:00.

Потенційним суперником у фінальному матчі в Лейпцигу для донецького Шахтаря може стати переможець дуже цікавої пари команд, які вже на основному етапі продемонстрували свою спроможність боротись на міжнародному рівні, тоді як у своїх національних першостях перебувають у середині турнірних таблиць.

РАЙО ВАЛЬЄКАНО — СТРАСБУР

ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ КАМПО-ДЕ-ВАЛЬЄКАС, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ПАЛАНГА, ЛИТВА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Французький Страсбур при цьому вирішив піти стопами лондонського Челсі й принести консорціуму BlueCo другу поспіль перемогу в Лізі конференцій УЄФА, одразу після успішного сезону лондонського Челсі в цьому турнірі. Навіть стартували ельзасці так само успішно з перемоги на основному етапі, за рахунок чого урвали для себе непоганий бонус у вигляді виключно домашніх матчів-відповідей у плей-оф аж до фіналу.

І це насправді стало в нагоді, бо той самий німецький Майнц колектив Гарі О’Ніла долав на власному полі вже на тлі поразки в першій грі (0:2), і зумів перемогти навіть дуже впевнено (4:0). На відміну від дуелі проти хорватської Рієки до цього, де за рахунок домашньої гри "біло-сині" скоріше цементували здобутий на чужому полі результат (2:1 та 1:1).

Однак тепер Страсбур зустрінеться із суперниками, які дуже цікаво поводять себе за ходом сезону. Лише одна команда в іспанській Ла Лізі пропускала більше в цьому сезоні, аніж мадридський Райо Вальєкано — 55 голів проти 52, але при цьому "блискавки" й настріляли у ворота суперників стільки ж голів, перевершити що наразі змогли лише Атлетіко, Вільярреал, Реал та Барселона, тобто четвірка найкращих команд країни.

При цьому Райо ще не гарантував собі місце в єврокубках на наступний сезон і, будемо відверті, йому буде складно це зробити, бо хоча б до шостої сходинки треба подолати п’ять очко за п’ять турів, хоча й із дійсно серйозних суперників там буде лише "жовта субмарина" до кінця чемпіонату. Тож ця весела команда Іньїго Переса ще може зачепитись і на внутрішній арені за позитивний результат також.

У Страсбура настільки райдужних перспектив натомість не проглядається, і буде складно уявити, як команда О’Ніла наздоганяє той-таки Марсель на відстані в сім очок за чотири матчі та за наявності прямого конкурента в розкладі в особі Монако в останньому турі, де приблизно в ті самі дати може бути й потенційний фінал Ліги конференцій для "біло-синіх".

Але шалені можливості BlueCo дають про себе знати, тож купу орендованих у Челсі гравців можна розділити й на менші групи та виконувати паралельно завдання в обох змаганнях. У Райо, наприклад, такої опції немає, хоча навіть складно уявити, щоб міг створити 38-річний Перес, якби йому дали більший ресурс. Дуже непередбачувана пара.

За версією букмекерів, на перемогу Райо Вальєкано можна поставити з коефіцієнтом 2.28, тоді як потенційний успіх Страсбура оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РАЙО ВАЛЬЄКАНО : Баталья — Рацю, Лежене, Сісс, Чаваррія — Валентін, Лопес, Паласон, Ахомач, де Фрутос — Алемао.

Не зіграють: А. Гарсія (м’яз), Луїз Феліпе (підколінне сухожилля), Д. Мендес (коліно), Нтека.

СТРАСБУР : Пендерс — Дуе, Дукуре, Омобаміделе, Чілвелл — Оєделе, ель-Мурабе — Морейра, Енсісо, Годо — Кмега.

Не зіграють: Амугу (щиколотка), Ансельміно (коліно), Барко (дискваліфікація), Панічеллі (коліно).

📊 ПОТОЧНА ФОРМА