Ліга конференцій

Захисник Крістал Пелас Максанс Лакруа поділився очікуваннями від півфінального протистояння з Шахтарем у Лізі конференцій.

Французький захисник наголосив на важливості історичного досягнення для англійського клубу та підкреслив амбіції команди вийти до фіналу:

"Я дуже радий, тому що для Крістал Пелас це перший півфінал єврокубку, але ми сподіваємося, що зможемо пройти далі. Прийде багато вболівальників, і вони нам дуже потрібні", — заявив Максанс Лакруа.

Також гравець згадав попередній досвід виступів у Польщі, відзначивши складну атмосферу, але запевнив, що команда налаштована лише на перемогу.

"Ми поїдемо туди, щоб перемогти. Це буде складна гра, але ми хочемо вийти у фінал", — додав він.

Перший матч між Шахтарем та Крістал Пелас відбудеться 30 квітня у польському Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що команда Арди Турана в чвертьфіналі пройшла АЗ Алкмар за сумою двох матчів — 5:2.